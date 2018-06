Le président de la Commission de l'UA salue l'adhésion totale du Maroc et sa contribution significative aux différents projets de l'Union

Les différents aspects de la coopération fructueuse entre le Royaume du Maroc et l'Union africaine (UA) ont été au centre d'entretiens entre le Chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani et le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, qui a salué l'adhésion totale et la contribution significative du Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, aux différents projets et programmes vitaux entrepris par l'Union.



Un communiqué du département du Chef du gouvernement indique que M. Faki Mahamat, en visite de travail au Maroc, a salué la contribution de poids du Royaume, en particulier dans l'instauration d'une zone de libre échange continentale, le protocole sur la libre circulation des personnes et les conventions relatives au transport aérien continental, outre son important apport au financement du fonds de sécurité africain.



Le président de la Commission de l'UA a également vanté les initiatives marocaines en matière de migration et son approche humaine dans le traitement de ce dossier, à travers sa contribution au développement économique et social des pays concernés et la régularisation de la situation de milliers de migrants illégaux qui se trouvent sur le territoire marocain.



En matière de coopération bilatérale, les deux parties ont évoqué la perspective d'organiser une rencontre de haut niveau entre des commissaires et responsables de l'UA et des responsables marocains pour examiner différents aspects de partenariat, notamment dans les domaines où le Maroc dispose d'une large expertise, comme l'agriculture, les énergies renouvelables, le développement durable, l'éducation et la formation professionnelle. De son côté, le Chef du gouvernement a réaffirmé l'attachement du Maroc au renforcement et à l'élargissement du cercle de coopération avec l'UA, ainsi que l'engagement continu du Royaume en faveur de toutes les initiatives africaines visant à renforcer la paix et la stabilité et promouvoir le développement économique du continent. M. El Othmani a également rappelé que le Maroc veille à renforcer le programme de coopération tripartite avec ses partenaires internationaux, notamment sur le continent européen, en faveur des pays africains amis dans le cadre de la stratégie africaine du Maroc visant à consolider les conditions d'un développement global sur le continent.