Le président chinois plaide pour l’approfondissement de la coopération avec le Maroc

Dans un message adressé au Roi Mohammed VI à l’occasion du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Chine, M. Jinping a fait part du grand intérêt qu’il porte au renforcement des relations sino-marocaines, réitérant sa volonté d’œuvrer de concert avec le Souverain pour la consolidation de la confiance politique mutuelle et le raffermissement de la coopération tous azimuts dans le cadre de “la Ceinture et la Route”.



Le président chinois a dit veiller aussi à mener des efforts de concert avec le Roi en vue de la mise en oeuvre des résultats du Sommet de Pékin sur la coopération Chine-Afrique, au service d’un développement nouveau et durable des relations de partenariat stratégique entre les deux pays.



M. Jinping a souligné, dans ce sens, que le Maroc est parmi les premiers pays africains à établir des relations diplomatiques avec la République de populaire de Chine, ajoutant que, depuis, les relations entre les deux pays se sont développées de manière prospère et permanente.



En 2016, la Chine et le Maroc ont établi un partenariat stratégique et les relations bilatérales ont connu un développement soutenu, alors que la coopération dans tous les domaines a abouti à des réalisations fructueuses, s’est félicité le président chinois.



M. Xi Jinping a saisi cette occasion pour exprimer, en son nom propre et en celui du peuple chinois, au Roi, et à travers Lui, au gouvernement et au peuple marocain ami, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de progrès, de prospérité et de bonheur.