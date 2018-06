Le président américain Trump félicite le Roi Mohammed VI

Le Roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations du président américain, M. Donald T. Trump, à l’occasion de l'avènement de l’Aïd Al Fitr.



Dans ce message, M. Trump exprime au nom du peuple américain et en son nom propre ses meilleurs vœux au Roi ainsi qu'au peuple marocain, notant qu'"alors que nous célébrons la fin du mois de Ramadan, nous méditions sur la tradition sacrée consistant à aider les voisins et rompre le jeune avec des personnes de tous les horizons, une tradition fondée sur la tradition de l'Islam envers la justice et la compassion".



"L'Aïd est un rappel de la responsabilité de se réconforter mutuellement dans l'esprit de l'amitié et de créer une société dans laquelle chacun peut réaliser son plein potentiel", souligne le président américain.



Par la même occasion, M. Trump fait part de ses voeux de santé et de prospérité aux musulmans partout dans le monde, mettant en avant les "contributions essentielles" apportées par les musulmans américains qui ont "servi honorablement" dans les forces armées du pays "qui rassemble de nombreuses religions".