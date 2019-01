Le président allemand attendu dimanche à Addis-Abeba pour une visite officielle en Ethiopie

Au cours de cette visite, le président allemand aura des entretiens avec la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde et le Premier ministre Abiy Ahmed.



Selon des médias publics, un protocole d'accord entre "Volkswagen AG" et la Commission éthiopienne des investissements devra être signé à l'occasion de cette visite.



Des rencontres entre les opérateurs économiques allemands et les officiels éthiopiens sont également prévues.



Le dernier jour de la visite sera consacré à l'Union africaine. Le président Steinmeier rencontrera notamment le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, selon les mêmes sources.



Dans un entretien à la «Deutsche Welle» à la veille de sa visite, le président allemand a affirmé que «si l'Allemagne, en tant que pays économiquement fort en Europe, veut apporter son soutien (à l’Ethiopie), elle peut naturellement le faire par le biais d'une coopération politique, d'une assistance consultative, par exemple pour le renforcement des institutions».



«Mais bien sûr, le pays a aussi besoin d'impulsions économiques. C'est pourquoi je voyage avec une délégation économique, des entreprises qui, je le sais, ont un réel intérêt pour l'Ethiopie. Et j'espère que c'est aussi un moyen d’appuyer la politique économique du Premier ministre Abiy Ahmed», a ajouté le président allemand.