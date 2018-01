Le président Macron participera au Forum économique de Davos

Le président français Emmanuel Macron a indiqué mercredi qu'il participerait au Forum économique de Davos, qui se tient du 22 au 26 janvier en Suisse.



"J'irai à Davos" et "j'y prononcerai un discours", a indiqué M. Macron à des journalistes en marge de la présentation de ses voeux à la presse. Il devrait s'exprimer le 24 janvier dans la célèbre station de ski, où sont attendus de nombreux dirigeants et chefs d'entreprise pour ce rendez-vous annuel.



M. Macron s'était déjà rendu à Davos en 2016 comme ministre de l'Economie de l'ancien président François Hollande, où il avait appelé à "accélérer et amplifier" les réformes entreprises en France.



Avant de se rendre à Davos, Emmanuel Macron a indiqué qu'il participerait le lundi 22 janvier à un "sommet attractivité" organisé à Versailles, près de Paris. Il n'a pas donné de détails sur cet événement organisé alors que la France essaie d'attirer les investisseurs étrangers, notamment ceux quittant le Royaume-Uni dans la perspective du Brexit. (avec afp)