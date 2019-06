Le président Chinois attendu à Moscou pour une visite officielle

Le président chinois Xi Jinping est attendu mercredi à Moscou pour une visite censée ouvrir une "nouvelle ère" d'amitié et renforcer le partenariat économique entre les deux puissances.



Mercredi en début d'après-midi à Moscou, Xi Jinping sera accueilli au Kremlin pour des entretiens avec Vladimir Poutine, avant d’être à l’honneur d’une réception solennelle et assister à des festivités au théâtre Bolchoï à l'occasion des 70 ans de l'établissement des relations entre les deux pays.



Lors de cette visite, qui intervient dans un contexte d’escalade de la guerre commerciale sino-américaine, M. Xi prendra sera, jeudi et vendredi, l'invité d'honneur du Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui réunira des dirigeants et des représentants d'environ 1.800 entreprises russes et étrangères de 75 pays.



Le président chinois et son homologue russe doivent signer à l'issue de leur rencontre à Moscou une déclaration commune sur "le renforcement des relations, du partenariat global et de la coopération stratégique, qui entrent dans une nouvelle ère".



Dans un contexte de fortes tensions entre la Russie et les Occidentaux, les échanges commerciaux entre Moscou et Pékin ont augmenté de 25% en 2018 pour atteindre un niveau record de 108 milliards de dollars.



La Chine est également devenue un investisseur important en Russie et maintient ses financements publics comme privés dans ce pays au moment où d'autres acteurs étrangers se retirent en raison des sanctions contre la Russie.