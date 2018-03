Le président Abbas salue le soutient du roi Mohammed VI à la cause du peuple palestinien

Lors d'une audience accordée, mardi au siège de la présidence palestinienne, au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, le président Abbas a loué le soutien apporté par le Maroc et le Roi au peuple palestinien et à sa juste cause, en particulier l'appui à la ville occupée d'Al Qods à travers la présidence du comité Al Qods et la création de Bayt Mal Al-Qods qui soutient plusieurs projets importants dans la ville sainte, rapporte l'agence de presse palestinienne (WAFA).



La visite de M. Bourita à la Palestine réaffirme la profondeur des liens de fraternité entre les deux peuples frères et le souci des dirigeants des deux pays de consolider et de développer davantage ces liens, a souligné le président palestinien.



A cette occasion, le président Abbas a informé le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale des derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens et l'évolution du processus politique qui se trouve dans l'impasse à cause des mesures israéliennes arbitraires et les décisions américaines injustes à l'encontre de la cause palestinienne notamment la ville d'Al Qods.



A cet égard, le président palestinien a mis l'accent sur l'importance du soutien arabe à la position palestinienne, qui demeure attachée à ses droits constants et rejette la politique du fait accompli, d'intimidation et des tentatives visant à anéantir la cause palestinienne, rappelant que la question palestinienne est la cause de tous les arabes et de tous les libres à travers le monde.



Il a aussi souligné l'impératif de la tenue d'une conférence internationale pour la paix, le but étant de parvenir à des mécanismes internationaux à même de résoudre la question palestinienne conformément aux résolutions de la légalité internationale et de permettre l'édification d'un Etat palestinien indépendant avec Al Qods Est comme capitale sur la base des frontières de 1967.



Pour sa part, M. Bourita a souligné l'importance de sa visité en Palestine pour réaffirmer la position constante du Maroc et son soutien et sa solidarité avec la direction et le peuple palestiniens, notant que la cause palestinienne et Al Qods font partie des constantes nationales.



Dans ce sens, le ministre a transmis au président Abbas les salutations de Mohammed VI, notant que le souverain accorde une importance particulière à la ville d'Al Qods et veille sur la concertation et la coordination permanentes pour faire face à tous les dangers qui guettent la cause palestinienne et la ville d'Al Qods occupée.



Cette audience s'est déroulée en présence notamment du vice-premier ministre palestinien, Ziad Abou Amro, et du ministre des affaires étrangères, Riad Malki.