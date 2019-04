Le premier satellite tunisien sera lancé par une fusée russe en 2020

Le premier satellite tunisien "Challenge ONE" sera lancé par une fusée russe Soyouz en 2020, a annoncé lundi l'agence spatiale russe Roskosmos dans un communiqué.



Un contrat approprié a été signé lundi entre le groupe tunisien TELNET et l'opérateur russe de lancements commerciaux GKLaunchServices, lors d'une cérémonie au Centre de recherche en numérique de Sfax, en Tunisie, selon la même source.



"TELNETGroup et GKLaunchServices ont signé un contrat pour le lancement du premier satellite tunisien "Challenge ONE" par la fusée russe Soyouz-2.1a avec le bloc de propulsion Fregat en 2020", précise le communiqué.



"Challenge ONE" est un projet de recherche scientifique et d'innovation visant à proposer une nouvelle approche dans le domaine des technologies d'information et de leur application pratique, selon Roskosmos. Il doit notamment servir de base pour la création d'une constellation de 30 satellites.