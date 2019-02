Le premier ministre tunisien Youssef Chahed en visite de travail en France

La visite de travail effectuée depuis mercredi en France par le premier ministre tunisien, Youssef Chahed, a été l'occasion de la signature de plusieurs accords entre les deux pays, à la faveur de la tenue de la réunion du haut conseil de coopération bilatérale qu’il a co-présidée, jeudi, avec son homologue français, Edouard Philippe.



Ces accords de coopération portent notamment sur la recherche scientifique, le transport et l'enseignement supérieur.



«La France et la Tunisie sont unies par une longue amitié fondée sur une communauté de destin autour de la Méditerranée», a affirmé M. Philippe dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une cérémonie tenue au siège de la primature.



«Nos histoires communes nous montrent, et nos actualités communes nous montrent, comme il ne faut jamais prendre la démocratie comme acquise. (…) Nous partageons des défis communs», a-t-il ajouté.



M. Chahed a plaidé, quant à lui, pour une coopération plus accrue avec la France.



Lors de leurs entretiens, les deux chefs de gouvernement ont abordé plusieurs thèmes dont ceux de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, «des défis communs qui préoccupent nos deux pays », a expliqué le Premier ministre tunisien.



Ils ont également annoncé la mise en place prochaine d’un incubateur de start-ups en Tunisie, inspiré du modèle de la célèbre Station F à Paris.



Le premier ministre tunisien devait également être reçu, ce vendredi en fin de matinée, à l’Elysée pour un entretien avec le président Emmanuel Macron.



En marge de cette visite, s'est également tenu le Conseil de chefs d'entreprise France-Tunisie, coorganisé par le patronat français (Medef) et son homologue tunisien UNICA (Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat).



Selon un communiqué du Medef, M. Chahed a présenté aux chefs d’entreprises français «la feuille de route économique de son gouvernement, ainsi que les principales réformes à venir pour améliorer l’environnement des affaires et l’attractivité de son pays ».



Les entreprises françaises et tunisiennes ont pu échanger et présenter leurs projets en cours en Tunisie dans différents secteurs (industrie, services, infrastructures énergétiques et de transport, etc.), a ajouté la même source précisant qu'il a été convenu, à cette occasion que le Medef et l’UTICA travailleront à l’élaboration d’une rencontre sur la francophonie économique, qui devra se tenir à Tunis à l’automne 2020 à l’occasion du XVIIIe Sommet de la Francophonie.



La France est le premier partenaire commercial de la Tunisie et l'hexagone est le premier client de ce pays.



Entre décembre 2017 et novembre 2018, les échanges commerciaux franco-tunisiens (exportations et importations de biens) se sont ainsi élevés à 7,8 Mds d’euros, selon le Medef.