Le premier ministre bahreïni salue la solidité des relations liant son pays au Maroc

Le premier ministre bahreïni le prince Khalifa Ben Salmane Al Khalifa a salué, dimanche à Manama, la solidité des relations qu'entretient son pays avec le Maroc.



"Les relations maroco-bahreïnies se distinguent par leur dimension historique et par des attaches solides, fondées sur l'entente et la considération mutuelle entre les directions et les peuples des deux pays frères", a dit le premier ministre bahreini lors d'une audience accordée à M. Mustapha Benkhiyi à l'occasion de sa nomination comme nouvel ambassadeur du Maroc à Manama.



Le premier ministre du Bahreïn a, à cette occasion, souligné l'intérêt qu'attache son pays "au renforcement des relations de coopération dans tous les domaines avec le Maroc, au service des intérêts communs et pour hisser la coopération qui les lie à des niveaux amplement profitables aux deux pays et peuples".



Le haut responsable bahreïni a, par ailleurs, salué les efforts déployés par le Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, pour le renforcement de l'action arabe commune.



De son côté, M. Benkhiyi a mis en avant la volonté du Maroc de consolider les concertations avec le Bahreïn en développant la coopération bilatérale notamment dans les domaines économique, commercial et d'investissement.



Le Roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa avait reçu, récemment à Manama, Mustapha Benkhiyi qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu'ambassadeur du Maroc au Bahreïn.