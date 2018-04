Le pouvoir algérien pris la main dans le sac

«Le polisario est une survivance du passé, qui a beaucoup de mal à contrôler sa jeunesse, qui n’offre aucun espoir, ni aucune perspective politique ou de développement à la population prise en otage à Tindouf», a souligné l’analyste français.



Et de conclure que sur le plan international, « à part quelques gouvernements qui ont voulu faire plaisir à Alger en reconnaissant le front polisario, la plupart des États européens et des États qui comptent dans la région n’ont pas de relations avec ce groupe et ont adhéré par contre au projet marocain d’autonomie».



Outre l’embrigadement militaire des milices du polisario ainsi dévoilé, l’Algérie s’adonne à plein temps à des provocations diplomatiques en vue de saper le processus de règlement onusien sur la base d’une solution politique réaliste.



L’Algérie et le polisario véhiculent aussi des allégations au niveau international sur une prétendue exploitation par le Maroc des ressources naturelles du Sahara sans que les populations locales puissent en profiter. Leur cynisme les a même poussé à s’attaquer à des accords de partenariat liant le Royaume à l’Union européenne.



Parallèlement à ces agissements, le polisario a multiplié ces derniers temps, à l’instigation et avec l’aide militaire et logistique d’Alger, ses provocations dans la zone à l’Est du dispositif de sécurité qui avait été décrétée libre de toute présence ou installations militaire ou civile et fut confiée à la MINURSO suite aux accords de cessez-le-feu de 1991 stipulant clairement qu’aucun fait accompli ou changement de statu quo n’est permis entre le dispositif de défense et les territoires algérien et mauritanien.



Suite aux dernières incursions des éléments armés du polisario et à la faveur des preuves concrètes établies par le Maroc révélant des opérations de construction et d’installation de structures militaires par les séparatistes dans cette zone, toutes les forces vives de la nation s’érigent aujourd’hui, dans un élan et une forte mobilisation sans précédent, pour contrer toute manœuvre de la part des adversaires de l’intégrité territoriale visant à attenter ou à remettre en cause le statut de cette zone.



Nul doute que le Maroc consentira tous les sacrifices pour sauvegarder ses intérêts supérieurs et s’opposer à toute atteinte à l’intégrité de l’ensemble de son territoire.



Et comme l’a souligné le Roi Mohammed VI dans un message remis récemment au Secrétaire Général des Nations-Unies, Antonio Guterres au sujet des développements gravissimes que connait la zone à l’Est du dispositif de défense au Sahara marocain, ces agissements “constituent une menace au cessez-le-feu, violent le droit international et les résolutions de l’ONU, et compromettent sérieusement le processus politique».



Le Souverain a rappelé à M. Guterres, la responsabilité flagrante de l’Algérie qui finance, abrite, arme et apporte son soutien diplomatique et logistique au polisario.



La responsabilité de l’Algérie a également été clairement pointée du doigt par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres dans son dernier rapport remis au Conseil de sécurité dans lequel il appelle ce pays à faire d’importantes contributions au processus politique et à augmenter son engagement dans le processus de négociations.



Le rapport enterre également de manière définitive les plans antérieurs, caducs et inapplicables, notamment l’option du référendum, confirmant ainsi le choix de parvenir à une solution politique sur la base des orientations données par les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 et dans le contexte desquelles émerge la proposition marocaine d’autonomie comme la solution réaliste à la question du Sahara marocain dans un esprit de compromis.