Le port maritime de Tripoli livré au gouvernement libyen

Les combats en Libye opposent des milices venues notamment des villes de Tarhouna et Misrata (ouest) à des groupes armés tripolitains, sur fond d'une lutte d’influence acharnée pour dominer la capitale et contrôler les institutions et des richesses du pays plongé dans le chaos depuis la chute de régime de Mouammar Kadhafi en 2011.



Le 12 septembre, l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, avait annoncé le début de la mise en œuvre des nouvelles dispositions en matière de sécurité qui visent à former des forces communes de la police et de l'armée pour sécuriser Tripoli.



M. Salamé avait de même déclaré que la date du 10 décembre pour les élections en Libye est difficile à respecter, comme prévu par le calendrier adopté à Paris, en raison des violences et des retards dans l'adoption de lois électorales. «Il se peut qu'on ne puisse pas respecter la date du 10 décembre», a-t-il indiqué, arguant que compromis par les violences et une crise politique et économique persistante, le calendrier électoral de Paris "devient difficile à respecter".