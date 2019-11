Le port Tanger Med enregistre la plus grande hausse en matière d'indice de connectivité

L'extension du complexe portuaire Tanger Med, grâce à un investissement de 3,5 milliards d'euros, a permis de tripler la capacité totale de traitement de ses terminaux à conteneurs, atteignant ainsi 9 millions d'équivalent vingt pieds (EVP), contre trois millions auparavant, a précisé la CNUCED dans son étude sur les transports maritimes au titre de l'année 2019.



Par ailleurs, l'organe onusien a révélé que le port Tanger Med et le port Said en Egypte sont les ports africains leaders dans la région de la Méditerranée, notant que les deux ports offrent de vastes services en matière de transbordement, bénéficiant de leurs positions géographiques et d'investissements privés provenant d'opérateurs portuaires mondiaux.



Il est à noter que le complexe portuaire Tanger Med s'étend sur 1.000 hectares et comprend notamment le port Tanger Med I, d'une capacité de trois millions d'EVP/an, le port passagers et roulier, et le port Tanger-Med II d'une capacité de six millions d'EVP/an.



Publiée annuellement par la CNUCED, l'étude sur les transports maritimes fournit une analyse des changements structurels et cycliques qui affectent le commerce maritime, les ports et le transport maritime, ainsi qu'un ensemble de données statistiques.