Le plan de paix de Trump pour le PO sera présenté "dans les prochaines semaines", selon Mike Pompeo

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a déclaré vendredi que le plan de l’administration Trump pour relancer le processus de paix israélo-palestinien, sera dévoilé "dans les semaines à venir". "Je pense que dans les prochaines semaines, nous annoncerons notre vision", a déclaré M. Pompeo en réponse à une question à l’issue d’un discours prononcé dans une université de l’Etat du Kansas.



Et d’ajouter: "Nous avons mené de larges consultations dans la région pendant deux ans et demi et je pense que dans les prochaines semaines nous présenterons notre vision".



L’ancien envoyé spécial de Donald Trump en charge de la relance du processus de paix au Moyen-Orient, Jason Greenblatt, avait déclaré, il y a une semaine, que Washington ne compte dévoiler la partie politique de son plan de paix qu’après les élections législatives en Israël prévues le 17 septembre. M. Greenblatt a démissionné, jeudi, de son poste sur fond du scepticisme qui entoure ce plan américain dont la charge a été confiée par Donald Trump à son gendre et conseiller principal, Jared Kushner.



Durant près de trois ans à ce poste, M. Kushner n’a jamais pu tenir des négociations entre Israéliens et Palestiniens, qui ont coupé les liens avec l’administration américaine après que Trump ait reconnu Al-Qods comme capitale d'Israël.