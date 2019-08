Le plan d'action du Forum africain pour le développement durable au menu d'un entretien de Nezha El Ouafi avec une responsable onusienne

Lors de cette entrevue par vidéoconférence, il a été convenu de préparer les textes de référence pour l'élaboration, d'ici fin août, d'une étude de faisabilité relative à la création d'un Fonds spécial pour développer les données statistiques liées aux objectifs de développement durable (ODD) et rechercher le financement nécessaire à cet effet.



Selon un communiqué du secrétariat d’État, le fonds aura pour mission aussi d'apporter l'appui aux pays africains en matière de collecte et d'élaboration des statistiques en lien avec la mise en œuvre des ODD en Afrique.



Au cours de la vidéoconférence entre Mme El Ouafi, en sa qualité de président du forum, et Mme Seongwe jointe depuis Addis Abeba, l'accent a été mis sur la mobilisation de ressources financières suffisantes en vue d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable dans les pays africains, particulièrement dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'énergie et de l'enseignement.



Les deux parties ont en outre abordé la présentation des recommandations issues de la Déclaration de Marrakech lors du sommet mondial sur le développement durable et le sommet sur le climat prévu à New York en septembre, ainsi que devant la 25ème conférence des États parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tiendra en décembre prochain au Chili.



Cette vidéoconférence s'est déroulée en présence d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que de représentants de la CEA à Rabat.



Elle intervient dans la foulée de l'élection du Maroc, en la personne de Mme El Ouafi, à la présidence du Forum et après la présentation par la secrétaire d’État le 16 juillet à New York du plan d'action de cette instance régionale en marge du Forum politique de Haut niveau, l'objectif étant d'assurer l'activation et le suivi de la Déclaration de Marrakech.



La cinquième session du Forum a été organisée en avril à Marrakech sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, en présence de plusieurs ministres et responsables africains de haut niveau, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile.