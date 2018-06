Le pétrole termine en hausse à New York

Le contrat juillet sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,22 dollar, soit 1,88%, à 65,95 dollars le baril et le Brent a pris 1,96 dollar (2,6%) à 77,32 dollars.



Le Venezuela a un mois de retard dans les livraisons à ses clients et des pétroliers attendent dans le principal port pétrolier du pays pour charger plus de 24 millions de barils de brut, soit quasiment la quantité livrée en avril par la compagnie publique PDVSA.



Face à ces difficultés, au rétablissement de sanctions américaines contre l'Iran et au redressement des cours, l'Arabie saoudite a laissé entendre qu'un relèvement des plafonds de production pourrait être décidé lors de la prochaine réunion de l'Opep avec ses partenaires, dont la Russie, le 22 juin à Vienne.



L'Irak, autre membre de l'Opep, a pour sa part déclaré mercredi qu'une hausse de la production n'était pas envisagée.