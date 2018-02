Le pétrole progresse en Asie

Le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en mars, prenait 78 cents à 62,46 dollars dans les échanges électroniques en Asie.



Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en avril, progressait de 52 cents, à 65,36 dollars.



Les cours avaient atteint des plus hauts de trois ans en janvier, à la faveur de l'application de l'accord conclu par l'Opep et d'autres producteurs comme la Russie pour limiter la production.



Le Brent avait dépassé le seuil psychologique des 70 dollars tandis que le WTI franchissait celui des 65 dollars.



Mais la hausse continue de la production de pétrole de schiste américain, ajoutée à celle des stocks de brut aux Etats-Unis, a provoqué une pause.



"L'industrie va se focaliser sur la production américaine pour avoir des indices sur les cours. Les stocks de brut américain et la production américaine seront deux des facteurs clé à l'approche de la saison de la maintenance pour les raffineries, au printemps", a estimé Avtar Sandu, analyste chez Phillip Futures à Singapour.



Selon lui, "si la production américaine devait dépasser les 10,6 millions de barils par jour, et les stocks gonfler pendant la saison de maintenance, les investisseurs baissiers vont peser sur les cours".



Vendredi, veille d'un week-end prolongé aux Etats-Unis, le WTI a gagné 34 cents pour clôturer à 61,68 dollars sur le New York Mercantile Exchange. Le Brent a fini en hausse de 51 cents à 64,84 dollars dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE). (MAP)