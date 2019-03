Le peintre marocain Mehdi Qotbi à Paris avec une exposition d'œuvres inédites

L’exposition « Mehdi Qotbi, poète des signes », qui sera proposée à voir à la célèbre maison de vente aux enchères «Artcurial», signe le retour à Paris de Mehdi Qotbi, artiste confirmé et grande figure de l’art contemporain marocain, après dix années d’absence.



A travers cette exposition, Artcurial compte célébrer les 50 ans de carrière de l’artiste marocain en mettant en lumière son travail, affirme la maison française dans un communiqué à la MAP.



« Peintre calligraphe depuis près de 50 ans et ayant exposé dans le monde entier, Mehdi Qotbi redévoile son travail à Paris où il n’avait pas été présenté depuis 10 ans », souligne Artcurial.



Réinterprétant la calligraphie arabe pour en faire une création contemporaine, l’œuvre de Mehdi Qotbi est empreinte de poésie, d’harmonie et de rythme.



« Artcurial présentera ainsi une sélection d’œuvres emblématiques du peintre: des acryliques sur toile au pinceau intitulées Regard sur le tapis ainsi qu’une œuvre monumentale, une composition de 104 tableaux d’un format de 50 x 50 cm chacun. Des recueils de poèmes d’Yves Bonnefoy, d’Aimé Césair et de Léopold Sédar Senghor calligraphiés par Mehdi Qotbi compléteront cet ensemble ».



Cette exposition coïncidera avec la 21ème édition de l'événement « Art Paris-Art Fair » qui réunit, du 4 au 7 avril sous la coupole du Grand Palais de la capitale française, 150 galeries d’art moderne et contemporain, dont notamment la galerie d’art casablancaise So Art Gallery qui va exposer les œuvres de quatre artistes marocains, en l'occurrence Mehdi Qotbi, Ghany Belmaachi, Morran Ben Lahcen et Houda Kabbaj.