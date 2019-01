Le patron de la DGSN sanctionne quatre responsables dans l'affaire du travesti

Le Directeur général de la Sûreté nationale a décidé des sanctions disciplinaires allant de la suspension provisoire de travail au blâme ou encore l'avertissement à l'encontre de quatre responsables de la préfecture de police de Marrakech pour manquements aux obligations professionnelles et pour ne pas avoir pris les mesures préventives nécessaires à la préservation des données personnelles d'un travesti qui faisait l'objet d'une enquête préliminaire sur un accident de la circulation.



Il s'agit d'un commissaire de police divisionnaire, d'un commissaire principal, d' un officier de paix principal et d'un officier de paix, indique dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que ces sanctions disciplinaires interviennent suite à l'enquête administrative diligentée par l'Inspection générale sur instructions du Directeur général de la Sûreté nationale.



L'enquête, ajoute le communiqué, a déterminé de manière précise les fautes imputées auxdits responsables sécuritaires, à savoir le manque de rigueur dans la protection des données personnelles d'individus qui font l'objet de procédures et investigations judiciaires.



La DGSN veille à l'application stricte de la loi et demeure déterminée à poursuivre la consolidation des principes de moralisation de la fonction, de manière à garantir la mise en oeuvre de la disposition constitutionnelle relative à la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, conclut le communiqué.