Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, devient l'homme le plus riche du monde (Forbes)

La fortune de Bezos a bondi de plus de 39 milliards de dollars depuis 2017, soit le plus important gain en un an. Il devance Bill Gates, le fondateur de Microsoft, devenu maintenant le numéro 2 avec une fortune de 90 milliards de dollars, et réalise le plus grand écart entre le numéro 1 et 2 depuis 2001.



En troisième position vient l'homme d'affaires américain Warren Buffet, qui a conservé sa troisième place, suivi du Français Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH, en quatrième position, après un bon de 7 places depuis le dernier classement.



Deux milliardaires chinois font leur entrée parmi les vingt plus riches au monde: Ma Huateng, patron du géant de l'internet Tencent, qui est devenu l'homme le plus fortuné d'Asie en décrochant la 17e place mondiale, et Jack Ma, l'emblématique fondateur du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, qui se hisse à la 20e place.



Forbes a compté 259 nouveaux venus qui ont fait fortune en matière de technologie et de l'industrie aérospatiale, de l'aviation privée et du luxe. La Chine a le plus de nouveaux visages avec 89, alors que les États-Unis en comptent 18.



Au total, les États-Unis comptent plus de milliardaires que tout autre pays dans le monde avec 585, tandis que la Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taiwan) en compte 476.



Sur la liste de cette année, les milliardaires viennent de 72 pays et territoires, dont pour la première fois de Hongrie et du Zimbabwe.



Alors que la grande majorité des milliardaires du monde ont agrandi leur fortune au cours des 12 derniers mois, 16% d'entre eux ont enregistré des baisses. L'un des perdants notables a été le président américain Donald Trump, dont la fortune a chuté de 400 millions de dollars depuis mars 2017 à 3,1 milliards de dollars. Il est maintenant 766è dans le monde, après avoir occupé la 544è place.



