Le pape Paul VI canonisé en octobre prochain

Cette canonisation doit avoir lieu en clôture d'un synode (réunion d'évêques) consacré aux jeunes et à leurs choix de vie, a précisé le cardinal Pietro Parolin au site catholique Crux.



Paul VI, qui a achevé durant son pontificat le concile Vatican II commencé par son prédécesseur Jean XXIII, avait été béatifié en octobre 2014 à la fin du synode sur la famille convoqué par le pape François, en présence des cardinaux du monde entier.



Le pape François a déjà canonisé Jean XXIII (1958-1963) et Jean Paul II (1978-2005).



En février, le souverain pontife argentin avait plaisanté devant des prêtres en se disant lui-même en "liste d'attente".



Deux papes, Jean XXIII et Jean Paul II, sont "déjà des saints, Paul VI le sera cette année, la béatification de Jean-Paul I est en cours, quant à Benoît XVI et moi-même, on est sur liste d'attente", avait alors dit le pape argentin.



La canonisation du pape Paul VI a été rendue possible grâce à la reconnaissance d'un nouveau miracle, concernant une petite fille née très prématurément le 25 décembre 2014 alors que les médecins avaient conseillé un avortement thérapeutique, avait indiqué récemment le site spécialisé italien Vatican Insider.



L'Italien Paul VI, né Giovanni Battista Montini en 1897, a notamment été critiqué pour son "non" en 1968 à la pilule contraceptive. (afp)