Le pape François regagnera le Vatican au bord d'un avion de la compagnie marocaine RAM

Après deux jours d'une visite intense et d'une rencontre au sommet avec le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, le Pape François a choisi de rentrer à Rome. à bord d'un avion de Royal Air Maroc.



Qu’une personnalité aussi populaire, aussi aimée par des milliards de chrétiens et également respectée par la communauté internationale choisisse la compagnie nationale marocaine est un signe de confiance pour les standards internationaux en matière de sécurité et de la qualité des

services qu'offre Royal Air Maroc.



Le Boeing 738-800 de la compagnie marocaine, porteur de la livrée rouge et verte aux couleurs nationales, a été spécialement affrété pour

transporter l’importante délégation d’une trentaine de dignitaires, religieux et membres de la sécurité, ainsi que près de 75 journalistes.



Après une dernière cérémonie à l’aéroport de Rabat-Salé, l’avion du Pape va décoller en fin d’après-midi, prenant le cap de l’aéroport Ciampino de

Rome où l’atterrissage est programmé à 21h30.



C’est lors de ce vol spécial de Royal Air Maroc que le Pape François va conclure son 28ème voyage apostolique par une conférence de presse à bord

du vol de Royal Air Maroc.