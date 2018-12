Le pape François reçoit Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco

La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a souligné, lors de l’audience que lui a accordée lundi le pape François, les points de convergence entre le mandat et l’action de l’Organisation onusienne et des initiatives du Saint-Siège, notamment en faveur de la culture de la paix, de l’éducation et du développement durable.



Un communiqué de l’UNESCO, publié sur son site internet, précise à cet égard que cette rencontre s’inscrivait dans une logique de promotion de la paix par le dialogue interculturel et du patrimoine notamment religieux.



Le pape a affirmé, à cette occasion, son soutien à l’UNESCO, et notamment à son approche holistique de l’éducation, qui accorde une place importance aux humanités. Il a également abordé les questions de diversité culturelle.



Par ailleurs, le communiqué indique que les questions de l’éthique des sciences et en particulier du travail de l’UNESCO et du Saint-Siège sur le sujet de l’intelligence artificielle ont été abordées lors de l’audience.



L’entretien a permis de partager la vision humaniste de l’UNESCO des défis du monde de demain, souligne également la même source.