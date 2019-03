Le pape François accueilli à sa descente d'avion par le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants

A son arrivée à l'aéroport Rabat-Salé, Sa Sainteté le pape a été accueilli par le Roi Mohammed VI qui était accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid.



Lors de cette visite, le pape est accompagné d'une importante délégation composée notamment d’éminentes personnalités du Saint-Siège.



Partant du statut religieux et de la responsabilité spirituelle, assumés par le Commanderie des Croyants et et Sa sainteté le pape, la rencontre historique entre le Roi et le pape contribuera à promouvoir les valeurs de fraternité, de paix et de tolérance entre les peuples et les nations et à consolider le dialogue, la compréhension et la cohabitation interreligieux, avait souligné un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.



Le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques arrive à Rabat pour cette visite "placée sous le signe du développement du dialogue interreligieux", selon les autorités marocaines.



Les habitants des villes de Salé et de Rabat, toutes confessions confondues, se sont massés tout au long de l'itinéraire emprunté par le cortège pour exprimer leur joie en ce jour faste de début de cette visite du souverain pontife au Maroc, une visite qui consacre la singularité du Royaume en tant que terre de coexistence, de rencontre, de tolérance et d'interaction entre les Musulmans et les adeptes d’autres religions.



Les principales artères des deux villes jumelles ont été pavoisée de drapeaux du Royaume du Maroc et de l'Etat du Vatican pour recevoir le souverain pontife en grande pompe à Rabat.