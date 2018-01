Le nouveau président libérien se félicite de la "coopération solidaire" avec le Maroc

Le président élu du Liberia, George Weah, s'est félicité, dimanche à Monrovia, de "la coopération solidaire que SM le Roi Mohammed VI ne cesse de développer au niveau africain".



Il s’est également dit confiant que le Royaume, fidèle à sa tradition africaine, prêtera main-forte au Liberia et l’aidera à concrétiser son aspiration à la paix et à la prospérité, lors d’une audience accordée au Président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, à l'occasion de la cérémonie d'investiture à la magistrature suprême de son pays.



De son côté, M. El Malki a saisi cette opportunité pour assurer le Président libérien de la détermination du Maroc à inscrire dans la durée ses relations fraternelles et ses liens institutionnels avec le Liberia, qui "revêtent de prometteuses perspectives de consolidation avec le recouvrement par le Royaume de la place qui lui revient au sein de sa famille africaine", indique un communiqué de la Chambre.



Auparavant, il s’est entretenu avec la Vice-présidente-élue Mme Jewel Howard Taylor, qui a exprimé son engagement, au côté du Président Weah, à collaborer étroitement avec le Maroc notamment "pour relever ensemble le défi de l’intégration de la jeunesse à la vie socioéconomique en répondant à ses aspirations en termes d’éducation et d’emploi", ajoute la même source.