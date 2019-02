Le nouveau chef du Pentagone à Bagdad pour rassurer après les propos de Trump

Alors que Bagdad a déclaré la victoire sur les jihadistes il y a un an et que l'assaut "final" est en cours en Syrie, les appels au départ des Américains d'Irak se font de plus en plus pressants.



De nombreuses voix, surtout venues du camp pro-Iran, l'autre grande puissance agissante en Irak avec les Etats-Unis, réclament le départ définitif des soldats américains.



Face à elles, depuis que M. Trump a déclenché la colère à Bagdad en affirmant qu'il se servirait de l'Irak pour "surveiller l'Iran", diplomates, militaires et désormais responsables gouvernementaux tentent d'éteindre l'incendie.



Arrivé dans la matinée d'Afghanistan, le ministre de la Défense par intérim, dont c'est la première tournée à l'étranger depuis sa prise de fonctions début janvier, vient donc à son tour rassurer le gouvernement irakien. Il doit notamment rencontrer le premier ministre Adel Abdel Mahdi, ainsi que des hauts gradés irakiens.



"Les conversations que j'espère avoir concernent notre présence et ce qu'il est important de rappeler à tous (...) c'est que nous sommes en Irak à l'invitation du gouvernement", avait-il indiqué aux journalistes qui l'accompagnent dans sa tournée.



"Je veux entendre directement de leur voix ce qui les inquiète, la situation politique à laquelle ils font face et sur cette base, nous prendrons tout ça en considération dans nos plans", a-t-il ajouté, affirmant que l'intérêt de Washington était de "bâtir une capacité de sécurité irakienne".



Mais l'annonce de M. Trump a fait tiquer jusque dans les rangs des alliés traditionnels de Washington, grand ennemi de Téhéran, et, ironiquement, relancé une campagne anti-Américains qui peinait jusqu'alors à percer réellement.



Une proposition de loi a été déposée au Parlement afin d'imposer un calendrier de départ aux Américains.



Fait rare, elle pourrait faire l'unanimité parmi les deux principales forces de l'assemblée: la liste emmenée par le leader chiite Moqtada Sadr qui se veut le champion de l'indépendance de l'Irak, et le bloc pro-Iran des anciens combattants anti-EI.



Lundi, lors d'une conférence de presse commune, ils ont réclamé "un nouvel accord" pour encadrer la présence des troupes étrangères en Irak, en premier lieu des troupes américaines.



Les Etats-Unis ont envahi l'Irak en 2003 et renversé Saddam Hussein. Au plus fort de l'insurrection qui a suivi, Washington a compté jusqu'à 170.000 soldats dans le pays. Parties définitivement en 2011, les troupes américaines sont revenues en 2014 en Irak, cette fois-ci au sein de la coalition contre le groupe Etat islamique (EI).