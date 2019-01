Le nouveau Terminal 1 de l'aéroport de Casablanca, une aérogare de nouvelle génération (PDG de la RAM)

Le nouveau Terminal 1 de l'aéroport Mohammed V est une aérogare de nouvelle génération qui sera dédiée à la Royal Air Maroc (RAM) et ses partenaires, a souligné, mardi, le PDG de la RAM, Abdelhamid Addou.



Ce terminal permettra non seulement de doubler la capacité d'enregistrement des passagers mais aussi la capacité d'accueil au niveau des passerelles de départ et d'arrivée des avions et donc d'avoir une capacité additionnelle de 7 millions de passagers, a relevé M. Addou dans une déclaration à la presse en marge de l'inauguration par le roi Mohammed VI du terminal 1 de Casablanca et la mise en service de plusieurs infrastructures aéroportuaires de portée nationale.



D'un autre côté, cette structure favorisera l'innovation à travers la mise en place de nouveaux outils digitaux, tels les bornes services et les Bag-Drop pour fluidifier le cheminement des passagers et réduire, voire éliminer, les files d'attentes grâce à ces moyens complètement dématérialisés et ce dans le souci d'offrir un service de qualité aux passagers.