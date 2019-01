Le nord de la Syrie doit passer sous contrôle du régime syrien (Lavrov)

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a estimé mercredi que le régime syrien devait reprendre le contrôle du nord du pays après le retrait américain, semblant rejeter l'idée d'une "zone de sécurité" sous contrôle turc avancée par Ankara et Washington.



"Nous sommes convaincus que l'issue optimale, et la seule qui soit juste, est un passage de ces territoires sous contrôle du gouvernement syrien, des forces armées syriennes et de leurs structures administratives", a déclaré M. Lavrov lors de sa conférence de presse annuelle.