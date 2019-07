Le musée des Confluences à Marrakech accueille l'exposition " Étoffe des sens, résonances, Serge Lutens, Yves Saint Laurent"

Cette exposition mettra l'accent de l’impact de la ville de Marrakech sur Yves Saint Laurent et Serge Lutens, dont les trajectoires se croisent dans la ville ocre qui a toujours nourri leurs imaginaires : éblouissement de la lumière, des couleurs, des senteurs et des parfums.



Serge Lutens est un metteur en scène de la beauté sous toutes ses formes. Il tombe sous le charme de Marrakech en 1968, deux ans après le premier voyage d’Yves Saint Laurent et Pierre Berger au Maroc. Tous deux voués à l’univers féminin, le Maroc ne cessera de les inspirer dans une quête sans fin de la beauté exprimée avec une audace revendiquée et assumée.



L’exposition met en exergue une collection de caftans acquise par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé qui démontre leur admiration pour ce vêtement considéré comme un repère de l’identité culturelle du Royaume.



L’exposition «Étoffe des sens, résonances, Serge Lutens, Yves Saint Laurent » nous invite à redécouvrir la richesse du costume traditionnel et les secrets de l’élégance féminine au Maroc.



Une série de photographies, réalisée dans les années 80, par Serge Lutens sur les gestes et les ingrédients traditionnels de la beauté témoigne d’une recherche de nouvelles inspirations est à voir aussi.



Un Palais tel que Dar El Bacha Musée des Confluences, avec son luxueux décor, ses belles façades ouvragés, ses boiseries et plafonds en bois de cèdres, ses zelliges inspirés de l’architecture arabo-andalouse font de lui un espace muséal capable d’abriter une manifestation plongée dans l’art, la mode ou encore la photographie.



Dar El Bacha – Musée des Confluences est le deuxième musée à Marrakech géré par la FNM.