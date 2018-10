Le musée de Rabat rend hommage à trois femmes artistes-peintres, qui ont marqué l'histoire de l'art marocain

Cette exposition confirme toute la place que veut donner la Fondation Nationale des Musées (FNM) aux femmes artistes marocaines. Des expositions dédiées à des femmes d’exception sont régulièrement organisées au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat.



"Nous sommes très heureux d’exposer l’œuvre de Chaibia Talal, une sommité reconnue mondialement qui fait partie du patrimoine national marocain. Nous avons décidé de l’accompagner de Fatima Hassan El Farraouj et de Radia Ben Lhoucine, afin de permettre au public de contempler les œuvres de trois femmes artistes peintres qui ont marqué l’histoire de l’art marocain", a déclaré Mehdi Qotbi, président de la FNM.



L'annonce de cette exposition triptyque, qui honore la scène artistique nationale, a suscité quelques réactions dans le monde de l’art, notamment de la part du fils de l'artiste-peintre Chaibia Talal qui estime que sa mère mérite un hommage personnel.



Les responsables du Musée Mohammed VI soulignent pour leur part que cette exposition triptyque offre en revanche au public l'occasion de découvrir le parcours exceptionnel et l'expression riche de trois peintres majeures de la scène artistique marocaine.



En 2016, le MMVI a organisé l’exposition "Femmes artistes marocaines de la modernité 1960-2016".