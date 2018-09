Le mouvement algérien de contestation, Mouwatana, organise samedi deux rassemblements à Paris et Lyon

Ces rassemblements visent à dénoncer le projet d’un cinquième mandat pour le président Bouteflika et à réitérer son appel pour l’instauration de la démocratie et d’un état de droit en Algérie.



Les animateurs de ce mouvement, créé en mai dernier, veulent ainsi mobiliser la société civile pour contrer ce qu’ils qualifient de coup de force du 5e mandat.



Le mouvement Mouwatana a annoncé son passage à l’action et le début d’une campagne de sensibilisation et de rencontres avec les citoyens pour faire échec à ce projet et “défendre de façon pacifique et résolu "l’honneur du pays”.