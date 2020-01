Le monde "plus dangereux" après la mort de Soleimani? La France a "tort" (Pompeo)

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a estimé vendredi que la France avait "tort" de dire que le monde était "plus dangereux" après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain en Irak.



Le secrétaire d'Etat a été invité sur CNN à réagir aux propos de la secrétaire d'Etat française aux Affaires européennes Amélie de Montchalin, qui avait déclaré au micro de RTL que l'on se réveillait "dans un monde plus dangereux" en raison des risques d'"escalade militaire" au Moyen-Orient.



"Les Français ont simplement tort sur ce point", a-t-il répondu. "Le monde est beaucoup plus sûr aujourd'hui. Et je peux vous assurer que les Américains dans la région sont plus en sécurité aujourd'hui après la mort de Qassem Soleimani".



Le secrétaire d'Etat américain a indiqué plus tard sur Twitter s'être entretenu avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.



"Lutter contre les activités néfastes du régime iranien est une priorité partagée avec nos alliés européens", a-t-il écrit. "Notre détermination à protéger nos peuples et nos intérêts est inébranlable".



Jean-Yves Le Drian a de son côté appelé vendredi l'Iran à éviter toute réaction à la mort du général Soleimani qui conduirait à "une grave crise de prolifération nucléaire".



"La France appelle chacun à la retenue et l'Iran à éviter toute mesure susceptible d'aggraver l'instabilité régionale", a-t-il déclaré dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.