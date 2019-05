Le mois sacré de Ramadan commence mardi au Maroc

Dans un communiqué, le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois béni de Ramadan ce dimanche 29 Chaâbane 1440 de l’Hégire, après la prière d’Al-Maghrib, précisant que “les délégués des Affaires islamiques au Royaume et les Unités des Forces armées royales associées à l’observation ont confirmé la non-observation du croissant lunaire annonçant le mois sacré de Ramadan”.



De ce fait, précise le ministère, “lundi sera le 30è jour du mois de Chaâbane et le premier jour du mois sacré du Ramadan 1440 de l’Hégire correspondra au mardi 07 mai 2019”.



Selon un communiqué du ministère de la Réforme de l’administration et de la fonction publique, les administrations publiques et les collectivités locales adopteront un horaire continu de 9 à 15 heures. Des facilitations seront octroyées aux fonctionnaires pour accomplir la prière du vendredi, ajoute la même source.