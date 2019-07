"Le mois du Maroc" sur France24": Aziza Nait Sibaha à la rencontre des artistes marocains (Vidéo)

Mercredi 24 Juillet 2019 modifié le Mercredi 24 Juillet 2019 - 15:00

Visage emblématique de France24, Aziza Nait Sibaha, rédactrice en chef et présentatrice de l'émission arabophone "Un invité, un parcours" (Daif wa Massira), explique son choix de consacrer une série d'entretiens aux artistes et acteurs culturels du Maroc. Ce numéro spécial sera diffusé en quatre parties à partir du mois de septembre sur la chaîne France24.

Native du Maroc, cette grande professionnelle au sourire contagieux intervient sur les trois chaînes de France24 (arabophone, francophone et anglophone). Cela ne l'empêche pas d'avoir plusieurs centres d'intérêt. Voir vidéo