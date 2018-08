Le mois de novembre sonnera la fin du téléphone fixe en France

Cent trente-neuf ans après avoir créé le premier réseau téléphonique à Paris, la France va commencer en novembre prochain à mettre fin au téléphone fixe.



L'opérateur historique Orange - anciennement France Télécom, va arrêter à partir du 15 novembre la commercialisation des abonnements au téléphone fixe et dans quelques années, il faudra obligatoirement avoir une box chez soi pour continuer à appeler avec son combiné, rapportent dimanche les médias français.



L’opération prendra quelque temps et concernera 9,4 millions sur les 20 millions d’utilisateurs du fixe qui possèdent encore une ligne sans accès Internet.



'’L’extinction du +réseau téléphonique commuté+ (RTC), support des services de téléphonie traditionnelle, décidée par l’opérateur historique Orange - anciennement France Télécom, s’étalera sur plusieurs années’’, précisent les mêmes sources, ajoutant que la première étape, dans trois mois, consistera en l’arrêt de la commercialisation de la ligne téléphonique classique.



Pour réussir cette petite révolution, l’opérateur téléphonique mène depuis février un test grandeur nature dans 14 communes françaises. "L’opération est un succès. On n’observe pas de réticence sur ce type de technologie, ni d’inquiétude sur l’installation", affirme-t-on chez Orange.



A partir de 2023 l’opération sera généralisée à l’ensemble du territoire français et les clients devront s’équiper d’une box.



Mais le service universel de téléphone fixe ne va pas disparaître en France. "L’État est le garant de ce service afin que chaque Français ait accès à un service téléphonique de qualité à un prix raisonnable’’, assure Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, citée par les médias.



Séduits par le smartphone, les Français délaissent de plus en plus le téléphone fixe. Depuis 2012, son utilisation a été divisée par deux, selon les médias.