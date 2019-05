Le mois de Ramadan commence lundi dans plusieurs pays arabes du Golfe et du Moyen-Orient

Le mois sacré de Ramadan commence lundi prochain dans plusieurs pays arabes du Golfe et du Moyen-Orient.



Dans un communiqué, la Cour suprême saoudienne a annoncé qu'en ce soir du samedi 29 Chaabane de l'an 1440 de l'hégire, le croissant lunaire n'a pas été observé et que par conséquent le 1er jour du mois sacré de Ramadan correspondra au lundi 06 mai 2019.



Le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Irak et le Liban ont également annoncé que la journée de dimanche correspondra au 30 Chaabane et que le 1er jour de Ramadan sera ainsi observé lundi prochain.