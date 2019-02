Le modèle marocain de lutte contre le terrorisme, une référence aux plans régional et international (Mohcine Jazouli)

Intervenant lors d'une session sur le thème "lutte contre le terrorisme et financement illicite" dans le cadre de la Conférence internationale sur "le Moyen-Orient", tenue mercredi et jeudi à Varsovie, M. Jazouli a affirmé que le modèle marocain en matière de lutte contre le terrorisme est devenu une référence aux niveaux régional et international eu égard à son efficacité à relever ce défi suivant des approches proactives et réalistes fondées sur la réforme du champ religieux, le discours religieux modéré basé sur la tolérance, l'éducation, outre la dimension sécuritaire.



Le Maroc appelle à multiplier les efforts internationaux pour lutter contre le terrorisme et à adopter des modèles réussis à l'instar du modèle marocain qui a démontré son efficacité pour éradiquer ce fléau, a-t-il dit lors de cette session à laquelle ont pris part les ministres des Affaires étrangères de l'Argentine, du Kenya et de l'Arabie saoudite, en plus des représentants des délégations participant à la conférence. L'intérêt croissant exprimé par les partenaires du Royaume dénote la grande importance de l'expérience réussie du Maroc dans ce domaine, a-t-il affirmé.



M. Jazouli a expliqué que la lutte contre le terrorisme n'est pas l'affaire d'un seul pays, ajoutant que cette tache exige la mobilisation de la communauté internationale et l'implication de tous les pays pour relever ce défi qui affecte toutes les régions du monde.



Au cours de cette session, tenue en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc en Pologne, M. Younis Tijani, le ministre a souligné que le Royaume a toujours exprimé sa disposition à adhérer à toutes les stratégies adoptées par la communauté internationale, le but étant d'assurer la sécurité et la stabilité dans le monde, et de résoudre les problèmes auxquels font face les sociétés dans différentes régions du monde, notamment la question migratoire, l'émergence de foyers de tensions, l'extrémisme et la violence, ainsi que la pauvreté et l'exclusion sociale.



Il a dans ce contexte souligné que la coopération étroite entre le Maroc et ses partenaires a permis d'éviter de nombreuses tragédies liées au terrorisme et à l'extrémisme, réitérant la disposition du Royaume à contribuer aux efforts de la communauté internationale pour lutter contre les phénomènes négatifs qui pourraient saper les actions en faveur de la sécurité et de la stabilité.



M. Jazouli a noté que la conjugaison des efforts internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et les financements douteux est de nature à éradiquer ce phénomène qui n'a pas de limites géographiques.