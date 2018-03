Le ministre russe des Affaires étrangères en tournée africaine

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, entame lundi une tournée africaine qui va l’emmener en Angola, en Namibie, au Mozambique, au Zimbabwe et en Ethiopie.



Cette tournée vise à établir des relations diversifiées et à renforcer les liens dans les domaines notamment économique, commercial, scientifique et technique, a déclaré M. Lavrov, cité par l'agence de presse russe Sputnik. La Russie aspire également, a ajouté le chef de la diplomatie russe, à un échange global sur les points de vue concernant nombre de questions internationales et régionales, dont la lutte contre le terrorisme et la résolution des conflits auxquels font face plusieurs régions du continent africain.



M. Lavrov a, en outre, indiqué que son pays accorde une grande importance au renforcement des liens avec les organisations africaines régionales et sub-régionales, particulièrement avec l'Union africaine.