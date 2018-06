Le ministre-président wallon Willy Borsus en visite au Maroc, "marché cible" de la Wallonie en 2018

Cette visite s’inscrit dans le cadre de "l’année Maroc 2018" consacrée au Royaume par Wallonie-Bruxelles International (WBI), l'instance chargée de la politique internationale menée par la Communauté française de Belgique, la région wallonne et la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale, indique-t-on auprès de son service presse.



L'année 2018 connaît pas moins d'une cinquantaine d'activités célébrant la coopération maroco-belge multisectorielle, y compris l’évènement "Marché cible 2018 : Focus sur le Maroc" de l’AWEX, l’agence qui s'occupe de la promotion du commerce extérieur et de l'accueil d'investisseurs étrangers pour la Wallonie, rappelle-t-on.



Lors de sa mission, la première consacrée à la coopération, M. Borsus se rendra notamment à Rabat et Casablanca, coeur économique et politique du Royaume, pour promouvoir les atouts et le savoir-faire wallons dans la perspective de renforcer davantage les échanges commerciaux et de coopération entre le Maroc et la Wallonie dont le poids dans le total des exportations belges est estimé à 15,19 % en 2017.



Le ministre-président wallon aura dans ce sens des entretiens avec des responsables marocains. Sa visite sera également marquée par la signature d’accords de coopération, dont une entente entre la Wallonie et la région de Casablanca-Settat destinée à faciliter le rapprochement entre les deux écosystèmes technologiques, économiques et d'innovation, en favorisant la mise en oeuvre de synergies entre les dimensions économiques, sociales, culturelles et environnementales des deux régions.



Outre son aspect institutionnel, la mission de M. Borsus vise aussi à favoriser les échanges commerciaux entre PME wallonnes et marocaines et visiter quelques "beaux exemples" de coopération entre la Wallonie et le Maroc.



Elle sera notamment ponctuée par l'inauguration de l'incubateur Min Ajliki d'entrepreneuriat féminin mis en place par l'agence de coopération APEFE (association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger), ou encore la visite du Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire.



En 2017, le Maroc est devenu le premier marché d'exportation de la Wallonie en Afrique. Les exportations wallonnes vers le Royaume se sont élevées alors à 98,50 millions d’euros, soit une augmentation de 9,5 % par rapport à 2016. Cette progression est d’autant plus positive qu’une progression de 37,4 % avait déjà été enregistrée en 2016.



Les produits des industries chimiques et pharmaceutiques et les machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques figurent en tête de ces exportations.



Par ailleurs, la Wallonie a importé pour 31,67 millions de produits marocains l'an dernier, principalement des produits issus des industries chimiques (17,76 millions d'euros).