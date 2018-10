Le ministre portugais des AE souligne la coopération étroite avec le Maroc dans plusieurs domaines

Dans une déclaration à la presse, au terme d'entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, en présence de l'ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othmane Bahnini, il a cité notamment les domaines de la défense, de la sécurité, de la politique, de l'énergie, de la culture et de la protection civile.



Le ministre a, par ailleurs, affirmé que le Portugal tient à renforcer la coopération avec ses voisins les plus proches, dont le Maroc et les pays nord-africains.



Pour sa part, M. El Malki a souligné, dans une déclaration similaire, que l'entrevue avec le ministre des affaires étrangères était une occasion de discuter de différentes questions d'intérêt commun.



L'accent a été mis sur la nécessité de développer davantage les relations bilatérales dans différents domaines, économique et culturel, entre autres, a-t-il poursuivi, notant que la problématique de l'émigration a été également soulevée lors de cette rencontre, compte tenu de l'expérience du Portugal en la matière.



La lutte contre le terrorisme dans la région et l'expérience du Maroc dans ce domaine ont été également au menu des entretiens, a ajouté M. El Malki.



Pour ce qui est de la cause nationale, l'accent a été mis sur le réalisme de la position marocaine, a-t-il dit, relevant que le gouvernement portugais soutient toutes les initiatives du Conseil de sécurité des Nations unies.



Le président de la Chambre des représentants a entamé mercredi une visite de travail à Lisbonne qui se poursuivra jusqu'à dimanche prochain.