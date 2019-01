Le ministre marocain de l'Economie Mohamed Benchaaboun reçu à Paris par Bruno Le Maire

Les deux ministres se sont félicités, à cette occasion, de l’excellence des relations de coopération économique et financière bilatérale, marquées par la densité et la qualité du partenariat stratégique qui unit la France et le Maroc.



Ils se sont ainsi accordés sur la nécessité de donner une nouvelle impulsion à ces relations à travers une implication plus forte des PME dans la dynamique d’investissement et des échanges et au moyen d’instruments financiers innovants.



Lors de cet entretien, qui s’est déroulé en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc en France, M. Chakib Benmoussa, les deux responsables ont également passé en revue l’état de la coopération financière et fait le point sur quelques conventions bilatérales.



Ils ont discuté aussi de certains dossiers relatifs au renforcement des liens de coopération avec l’Union Européenne (UE).



Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cet entretien, M. Benchaaboun s'est réjoui de l'excellence des relations économiques entre le Maroc et la France et souligné la volonté des deux parties de les densifier davantage.



"C'était l'occasion également d'évoquer un certain nombre de sujets d'intérêt commun, en ce qui concerne les grands projets lancés de part et d'autre", a-t-il indiqué.



L’entretien a permis aussi d’"évoquer des sujets avec l'Union européenne pour unifier nos positions", a précisé le ministre.