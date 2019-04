Le ministre marocain de l’Economie Benchaâboun se réunit à Washington avec Christine Lagarde

Lors de cette entrevue, qui a eu lieu vendredi, M. Benchaâboun et Mme Lagarde se sont réjouis de l’état d’avancement des préparatifs afférents à l’organisation des Assemblées Annuelles 2021 du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech.



A cet égard, le ministre de l’Economie et des Finances a réaffirmé l’engagement du Maroc d’assurer la bonne réussite de cet important évènement, indique un communiqué de ce département parvenu à la MAP.



Cette rencontre a été, par ailleurs, l’occasion, selon la même source, de rappeler les efforts accomplis par le Maroc en matière économique et financière.



A ce titre, M. Benchaâboun a souligné la volonté du Royaume de "poursuivre les réformes, dans le cadre de la réflexion sur le nouveau modèle de développement, dans l’objectif de promouvoir la création d’emplois, de renforcer le capital humain et de créer les leviers pour une plus grande implication du secteur privé".



Pour sa part, la DG du FMI a "salué les performance de l’économie marocaine et la pertinence des politiques entreprises et réaffirmé l’appui de son institution aux efforts du Maroc pour accélérer la mise en œuvre des réformes en vue de renforcer les marges de manœuvre et promouvoir une croissance plus forte et inclusive".



Durant son séjour à Washington, le ministre de l’Economie et des Finances eu des entretiens également avec le président de la Banque Mondiale (BM), David Malpass.



Les réunions de la BM et du FMI ont eu lieu dans la capitale fédérale des Etats-Unis, du 8 au 14 avril, en présence de représentants des pays membres des deux institutions internationales, du secteur privé, des ONG, du milieu universitaire ainsi des médias, pour discuter des grands dossiers mondiaux: conjoncture économique mondiale, lutte contre la pauvreté, développement économique, efficacité de l’aide...



Le Maroc a été officiellement désigné en avril 2018 pour accueillir l’édition 2021 des Assemblées Annuelles de la BM et du FMI et ce, au terme d’un processus d’évaluation des candidatures déposées par 13 pays.