Le ministre marocain de l'Agriculture Akhannouch prend part à Alger à la réunion ministérielle WestMed

Le ministre marocain de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, prend part à la réunion ministérielle de la Conférence des Parties prenantes de l'initiative WestMed, qui se tient à Alger.



M. Akhannouch est accompagné, lors de cette réunion, d'une forte délégation ministérielle. Initiée par la Commission européenne début 2016, l'initiative WestMed regroupe 10 pays de la Méditerranée (Algérie, Espagne, France, Italie, Lybie, Malte, Maroc, Mauritanie, Portugal et Tunisie) autour de trois grands objectifs communs: un espace maritime plus sûr et plus sécurisé, une économie bleue intelligente et résiliente à l'horizon 2022 et une meilleure gouvernance de la mer.