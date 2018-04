Le ministre malien des AE : le Plan d'autonomie marocain est “sérieux et crédible”

Le Mali observe "une position de neutralité constructive" dans le dossier du Sahara marocain et souhaite une solution pacifique à ce conflit, a souligné le chef de la diplomatie malienne, dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita. Il a ajouté que son pays soutient le processus onusien pour le règlement de ce différend et souhaite que ce processus se poursuive.



Le ministre malien a appelé à poursuivre “le processus entamé depuis tellement longtemps au sein des Nations Unies”, exprimant l'espoir de son pays de voir que “sur ce dossier comme sur d'autres en Afrique, notre continent puisse connaitre la paix”.



“Ces différends, déplore le ministre malien, détournent non seulement les ressources, mais également les énergies, des véritables missions des gouvernements qui consistent à développer les pays et faire en sorte que le Continent vive en paix”.



Le Chef de la diplomatie malienne n'a pas manqué d’exprimer au Maroc sa reconnaissance pour son soutien au processus de paix et de stabilisation au Mali.