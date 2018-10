Le ministre italien, Alfonso Bonafede, de la justice salue les réformes initiées par le Maroc dans différents domaines

Le ministre italien de la justice, Alfonso Bonafede, a salué, mardi à Rome, les réformes initiées par le Maroc dans différents domaines, politique, constitutionnel et de la justice, se félicitant de l'expérience marocaine en matière de gestion migratoire et de lutte contre l'extrémisme.



Le ministre italien a souligné, lors d'entretiens avec le ministre de la justice, Mohamed Aujjar, en présence de l'ambassadeur du Maroc en Italie, Hassan Abou Ayoub, la forte détermination de renforcer et développer davantage les relations bilatérales.



Il a, par ailleurs, fait part de la disposition de son pays à consolider la coopération avec le Maroc, notamment dans le domaine de la justice.



De son côté, M. Aujjar a passé en revue les efforts déployés par le Maroc en matière de lutte contre l'immigration clandestine et toutes formes d'extrémisme, de terrorisme et de l'idéologie jihadiste, à travers une approche globale basée sur la dimension sécuritaire et éducative, ainsi que sur la réforme du champ religieux.



Il a également évoqué les réformes en cours au Maroc, notamment celle concernant le système de la justice qui est de nature à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire.



Le ministre n'a pas manqué, à cette occasion, de souligner l'importance des relations distinguées existant entre le Maroc et l'Italie, notamment dans le domaine de la justice.



Au terme de ces entretiens, les deux parties ont convenu de préparer la tenue prochaine d'une réunion de la Commission mixte des experts des deux ministères de la justice, en vue d'examiner les obstacles qui entravent la mise en oeuvre des accords conclus entre les deux pays.



Les deux ministres ont également décidé de renforcer la coopération entre leurs départements respectifs en matière de numérisation pour que chaque pays bénéficie de l'expérience de l'autre.



La rencontre tenue entre M. Aujjar et son homologue italien intervient dans le contexte d'activation de la coopération judiciaire bilatérale et des différents accords conclus entre les deux pays.



Elle s'inscrit également dans le cadre de la visite de travail qu'effectue le ministre en Italie où il a tenu lundi une rencontre avec le président du Conseil d'Etat italien, Filippo Patroni Griff, et pris part à la 116ème Assemblée générale de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), tenue vendredi dernier à Venise, au nord de l'Italie.