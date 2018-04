Le ministre iranien des AE en tournée en Afrique et en Amérique latine

M. Zarif, qui conduit une délégation de responsables politiques et économiques, se rendra ainsi au Sénégal, en Namibie, au Brésil et en Uruguay.



Il rencontrera à cette occasion des responsables politiques, économiques et parlementaires des quatre pays.



Le chef de la diplomatie iranienne, qui est accompagné de représentants de compagnies iraniennes et d'hommes d'affaires, prononcera également des discours à l'occasion de rencontres économiques et commerciales, ainsi que devant des groupes de réflexion.