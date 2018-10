Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères en visite en Tunisie les 21 et 22 octobre

Jean-Yves Le Drian sera reçu par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, et par le chef de gouvernement, Youssef Chahed.



Il s’entretiendra, également, avec le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, au sujet des principaux dossiers de coopération bilatérale et multilatérale, les défis politiques et sécuritaires régionaux notamment la situation en Libye, et signera plusieurs accords de coopération.



Jean-Yves Le Drian rencontrera, aussi, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari.



Selon un communiqué de presse de l’Ambassade de France en Tunisie, cette visite s’effectue dans le cadre du suivi des engagements bilatéraux pris lors de la visite d’Etat en Tunisie du Président de la République française, Emmanuel Macron, des 31 janvier et 1er février 2018, et de la préparation du deuxième Haut-conseil de coopération franco-tunisien qui se tiendra à Paris au premier semestre 2019.