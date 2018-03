Le ministre français de l'Economie juge «inacceptable» la décision américaine de taxer les importations d'acier et d'aluminium

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire a qualifié d'«inacceptable» la décision du président américain Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium, mettant en garde contre une «guerre commerciale» entre l'Europe et les Etats-Unis qui «ne fera que des perdants».