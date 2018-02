Le ministre français Gérald Darmanin visé par une enquête pour abus de faiblesse

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin est visé par une enquête à Paris pour abus de faiblesse, selon une source judiciaire.



Selon Le Point, le ministre fait l'objet d'une deuxième plainte, déposée mardi 13 février auprès du parquet de Paris. Une enquête préliminaire a été ouverte et la plaignante, domiciliée à Tourcoing (Nord), dont Gérald Darmanin était maire de 2014 à 2017.



Le ministre est déjà sous le coup d'une enquête pour des faits de viol.



Dans cette seconde affaire, la plaignante dernière aurait indiqué avoir fait l'objet de "demandes à caractère sexuel" en échange d'un nouveau logement. Elle vivait alors dans un logement insalubre, et avait demandé à être relogée.



C'est alors que Gérald Darmanin lui aurait fait des avances. Le ministre doit être entendu prochainement par la police à propos de cette nouvelle plainte.



Le 12 février, Gérald Darmanin a déjà répondu aux questions des enquêteurs de la PJ parisienne sur des accusations de viol datant de 2009 - et qu'il a toujours contestés. Il a également déposé plainte pour dénonciation calomnieuse dans cette affaire.



Le Dauphine