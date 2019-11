Le ministre des AE des Maldives salue les efforts déployés par le Roi Mohammed VI pour ancrer l'image réelle de l'Islam

Le ministre des Affaires étrangères des Maldives, Abdullah Shahid a salué, vendredi à Rabat, les efforts déployés par le Roi Mohammed VI pour ancrer l'image réelle de l'Islam en tant que religion modérée et tolérante qui rejette la violence et l'extrémisme.



"SM le Roi a réussi à prouver que l’Islam est une religion d’amour et de tolérance. Nous avons besoin de grands dirigeants pour montrer le vrai visage de l'Islam", a affirmé M. Shahid lors des entretiens qu'il a eus avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.



Selon un communiqué de la Chambre des représentants, M. Shahid, qui est actuellement en visite officielle au Maroc à la tête d'une importante délégation, a jeté la lumière sur la qualité des relations historiques entre les deux pays, indiquant que "l'Islam est entré aux Maldives au XIIe siècle grâce à un prédicateur marocain".



Il a également salué la signature, lors de cette visite, d'un accord permettant aux imams de la République des Maldives de bénéficier de formations auprès de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, des Morchidines et des Morchidates.



Il a, aussi, loué le rôle pionnier du Royaume du Maroc en matière de lutte contre les changements climatiques et de sensibilisation aux dangers qui en résultent.



Sur la question du Sahara marocain, le ministre des Affaires étrangères des Maldives a affirmé que le soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc est une des constantes de la diplomatie de son pays. "C'est une position non seulement gouvernementale mais aussi populaire et nous sommes toujours du côté du Maroc".



Le président de la Chambre des représentants s’est, de son côté, félicité du soutien ferme et continu de la République des Maldives à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, ajoutant que les Marocains éprouvent de l'estime envers cette position sur ce conflit artificiel autour des provinces du Sud du Royaume.



Il a, également, mis en relief les liens historiques, culturels et spirituels étroits liant les deux pays, de même que leurs valeurs de modération, de tolérance et d’ouverture partagées.



Par ailleurs, M. El Malki a mis en exergue la contribution importante de la République des Maldives aux efforts de lutte contre le changement climatique et sa participation remarquable au Sommet international sur le climat (COP22) qui s'est tenu à Marrakech.



Au niveau parlementaire, le président de la Chambre des représentants a invité le président du Conseil du peuple de la République des Maldives à se rendre au Maroc pour une visite de travail, ce qui permettra d'ouvrir de nouveaux horizons en matière de coopération parlementaire et bilatérale, soulignant que la Chambre des représentants a créé un groupe d’amitié parlementaire entre les deux pays.